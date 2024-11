Oasport.it - Ciclismo, Mark Cavendish si ritira ufficialmente: “Ho ottenuto tutto quello che potevo”

Lo aveva preannunciato a inizio stagione e adesso lo ufficializza:lascia ilprofessionistico. Il velocista dell’Isola di Man ha chiuso in bellezza quest’anno facendo il record di tappe vinte al Tour de France: sono addirittura 35, superando persino Eddy Merkcx. Campione del Mondo nel 2011, 165 successi in carriera: un vero gigante delle due ruote.Con un post Instagram l’inglese ha salutato tutti: “Quella di domani sarà l’ultima gara della mia carriera ciclistica professionistica. Sono abbastanza fortunato da aver fatto ciò che amo per quasi 20 anni, e ora posso dire di averciò chesulla bici. Sono felice di chiudere la mia avventura al Tour Prudential Singapore Criterium correndolo per la terza volta”.“Ilmi ha dato tanto ed è uno sport che adoro, ho sempre voluto fare la differenza in questo mondo e ora sono pronto per vedere quale sarà il nuovo capitolo che ilha in serbo per me”.