C'è il weekend della boxe. Sogno Assoluti a Bagnolo

Torna la grandenella provincia di Prato. Dopo la prima fase del campionato regionale italiano Elite di pugilato, organizzata lo scorsoal Centro Sportivo Nesti didalla Pugilistica Pratese, oggi e domani si terrà il secondo appuntamento, sempre a. L’appuntamento è con le semifinali e le finalifase regionale, valide come qualificazione per i campionati italiani. Sul ring si affronteranno ben 60 partecipanti provenienti da tutta la Toscana. I vincitori di ogni categoria di peso rappresenteranno la nostra regione ai campionati italiani2024, che avranno luogo a Seregno dal 3 all’8 dicembre. La Pugilistica Pratese è soddisfatta delle prime due giornate anche per i risultati conseguiti dal suo pugile Fabio Skuqi che ha conquistato una vittoria prima del limite alla seconda ripresa e sarà in semifinale.