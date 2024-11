Terzotemponapoli.com - Cannavaro: “Inter-Napoli? Rientro di Acerbi una brutta notizia per Lukaku. Sa come farlo innervosire”

Fabio: ”Ritorno dinon è una bellaper? Eh, no.ha esperienza e tanta forza. Sanongirare, sa anchefaregli attaccanti”Nel corso dell’vista rilasciata al Corriere della Sera, l’ex Campione del Mondo Fabioha parlato della sfida in programma domani fra, con particolare attenzione ai due allenatori ed all’aspetto della difesa nerazzurra, che in questo avvio di stagione ha subito molte critiche, ma che contro gli azzurri ritrova. Queste le sue parole:“La fase difensiva oggi è collettiva, non è più il singolo difensore che sbaglia e i giocatori sono più o meno gli stessi. In Champions c’è maggiore intensità e soprattutto una concentrazione diversa. L’, magari inconsciamente, in Champions League quest’anno non vuole sbagliare nulla.