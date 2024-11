Ilrestodelcarlino.it - Bagarre al centro commerciale, arrestato

al. I carabinieri della Stazione di Lugo, l’altra sera, hannoun cittadino straniero di 37 anni per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata. L’episodio si è consumato all’interno di un noto. In particolare, sul numero di emergenza 112, alcune telefonate da parte di cittadini avevano segnalato la presenza all’interno della galleriadi un uomo in evidente stato di agitazione, che stava importunando i clienti e gli addetti alle casse del negozio. Tutto è degenerato quando l’uomo, dopo aver preso una bevanda alcolica, si è recato verso l’uscita. Ovviamente alle casse è stato bloccato e, a causa della sua agitazione la situazione si è subita scaldata: le cassiere hanno chiamato il direttore che lo ha convinto a pagare la merce e aa uscire dal negozio.