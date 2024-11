Atp Finals Torino 2024 Sinner si allena con Ruud e i tifosi si fanno subito sentire

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Cresce l’attesa per le Atped èatmosfera magica all’Inalpi Arena di, dove Jannikha svolto gli ultimimenti. Grande partecipazione degli appassionati, che hanno affollato il settore dell’impianto messo a disposizione per assistere aglimenti dei migliori tennisti del mondo. L’azzurro ha testato servizi, smash, dritti e rovesci con il norvegese Casperper circa un’ora nel foyer del palazzetto, per poi spostarsi sul campo centrale per una seconda sessione dimento a simulare un vero e proprio match.ATP: CALENDARIO E COPERTURA TVAnche l’atmosfera era già quella delle sfide importanti: il pubblico ha accolto con un’ovazione l’ingresso disul centrale, sostenendolo poi con cori per l’interomento. Al termine del match dimento,si è fermato per accontentare i numerosi bambini presenti sugli spalti ed autografare le ormai tradizionali palline da tennis giganti.