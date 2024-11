Ilnapolista.it - All’Inter con Inzaghi ci sono nervi meno tesi che con Conte

conciche con.A scriverlo è la Gazzetta dello Sport:Il nuovo Napoli sembrava già di cemento, poi è passata l’Atalanta e un dubbio è stato piantato al Maradona: la sfida scudetto dirà se quello era vera gloria. Vada come vada, il metodofunziona, come al solito: tutti ora remano con entusiasmo, tutti hanno capito che miglioreranno seguendo alla lettera una precisa idea di calcio. Del resto, lo sanno sia a Nord che a Sud: con Antonio gli uomini copertina hanno vita breve, si chiamino Icardi o Osimhen. Anche ad Appiano c’è una comitiva felice, ma condi un tempo e maggiore autonomia nell’interpretazione del ruolo: l’anima guerriera dello scudetto contiano ha lasciato il posto a un fare più “gentile”, ma non per questoefficace.