18enne ucciso a Napoli si fa strada un’ipotesi inquietante | morto per un gioco finito male?

All’alba di oggi, 9 ottobre, èin condizioni misteriose ilArcangelo Correra nel cuore di, nella zona dei Tribunali. I poliziotti si sono recati all’ospedale Vecchio Pellegrini, dopo la segnalazione dei medici di un giovane ferito gravemente da un colpo d’arma da fuoco, poi deceduto. Dopo che si è diffusa la notizia una folla di amici e parenti del ragazzo si è radunata sotto l’ospedale, rendendo necessario l’intervento di numerose volanti. Alcuni giovani sarebbero sotto interrogatorio in Questura per chiarire la dinamica del tragico omicidio.agghiacciante: Arcangeloper un?Dalle indagini risulta che ilsarebbeper un colpo di pistola che lo ha centrato alla fronte e sul luogo dell’omicidio si è già recata la Squadra Mobile guidata da Giovanni Leuci per verificare se sono presenti in zona telecamere pubbliche o private.