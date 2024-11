Liberoquotidiano.it - Vince Trump? Sceneggiata-Richard Gere: scappa dagli Usa (e Salvini lo ridicolizza)

Che tempismo:, star di Hollywood ormai più famoso per l'attivismo politico che per i film girati, ha venduto la sua casa americana ed è pronto a trasferirsi in Spagna. Il divo di Ufficiale e gentiluomo incasserà 10,75 milioni per la villa extra-lusso a New Canaan, nel Connecticut, e si trasferirà in Spagna, paese natale della moglie Alejandra Silva. La decisione viene da lontano, lo stessol'aveva annunciato a Vanity Fair Spagna lo scorso aprile. Ma la congiuntura politica-elettorale ha inciso, aggiungendosi alle questioni familiari. Convintamente democratico, sostenitore di Kamala Harris e fiero oppositore di Donaldcome la stragrande maggioranza dei protagonisti del cinema a stelle e strisce,aveva forse annusato l'aria fin dai mesi scorsi, intuendo il cambio alla Casa Bianca.