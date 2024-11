Quotidiano.net - USA: boom di vendite di libri distopici dopo la vittoria di Trump

Washington, 8 novembre 2024 – Donaldè il nuovo presidente degli Stati Uniti da soli tre giorni e già si percepisce una certa atmosfera nel paese. Come scrive The Guardian infatti, isulla democrazia, la distopia, la tirannia, il femminismo e la politica di estrema destra hanno rapidamente scalato le classifiche dei bestsellerla sua– sintomo di come si sentono molti cittadini americani, evidentemente. Da mercoledì, "Il racconto dell’ancella" di Margaret Atwood, ad esempio, ambientato in una società totalitaria in cui le donne sono costrette a procreare, è salito di oltre 400 posizioni ed è attualmente al terzo posto nella classifica dei bestseller di Amazon negli Stati Uniti. Similmente, “Sulla tirannia”, dello storico Timothy Snyder, ha scalato centinaia di posizioni e si trova adesso all’ottavo posto, mentre “1984” di George Orwell è salito al 16esimo posto.