Ubriaco in manette. Aizza il suo cane contro i carabinieri

Difficile capire perché una persona, seppure in stato di alterazione alcolica, si possa presentare in una caserma deiper poi perdere la pazienza ere il proprioi militari: più facile immaginare che tutta questa vicenda possa infine concludersi con un arresto. L’episodio è accaduto la sera di martedì a Castano Primo, dove un quarantunenne sotto gli effetti dell’alcol ha suonato alla porta della caserma dei. Prima ha dichiarato di voler presentare una denuncia per il danneggiamento della sua auto, dopodiché ha perso la calma: ha iniziato a provocare i militari, spingendo infine ilall’aggressione, fortunatamente conclusasi senza danni gravi per il carabiniere preso di mira. Ai militari non è restato altro da fare che arrestare l’uomo per resistenza a pubblico ufficiale.