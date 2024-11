Quotidiano.net - Trump, i piani sull’Ucraina e le incognite. “Congelamento delle posizioni e niente Nato per Kiev”. E il ruolo di Zelensky?

Roma, 7 novembre 2024 – Dopo il voto Usa, che ha sancito il ritorno di Donaldalla Casa Bianca, il mondo si interroga su quale sarà la reale politica del tycoon in relazioni al conflitto in Medio Oriente e a quello in Ucraina. Sullo scontro con la Russia, in particolare, sono diversi gli elementi di novità emersi nelle ultime ore. Le parole di Putin Il piano dei consiglieri diIl nuovo confine Quanto concedere a Mosca I timori di(e dell’Europa) Le parole di Putin Anzitutto sono arrivate anche le congratulazioni di Putin a. Lo zar si dice pronto a colloqui col presidente Usa in pectore e definisce "degna d'attenzione" l'iniziativa del tycoon per mettere fine alla guerra in Ucraina. Lo zar ha colto l'occasione del suo intervento alla conferenza annuale del Club di Valdai, a Soci, per fare il commento tanto atteso sulla rielezione dell’uomo che in campagna elettorale aveva detto di poter mettere fine al conflitto "in 24 ore".