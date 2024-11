Liberoquotidiano.it - Sopravvissute, il tema delle donne matrattate fa ascolti

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo L'interessante format () di Rai 3 incentrato su percorsi diche hanno saputo tradurre situazioni esistenziali complesse in punti di forza, in una seconda serata difficilissima dominata dalle maratone sulle elezioni americane, dalla lunga coda del reality di Canale 5 La Talpa e dal post partita Real Madrid-Milan di Champions, ha riportato un importante risultato dicon 721.000 spettatori e il 6.2% di share. Sarà stato l'effetto Kamala Harris? Battute a parte, il programma condotto dalla brava Matilde D'Errico, che intervistaa maltrattamenti e violenze da parte dei loro partner, ha restituito alla serata della Terza Rete un buon dato. Giunto alla settima edizione, questo spin off di Amore criminale (tornato anch'esso martedì in prime time) già nella passata stagione si era assestato su ottimi livelli di audience, pur faticando un po' in partenza.