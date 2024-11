Impresaitaliana.net - Sannio Valley e Miwa Energia SpA insieme per il futuro dei giovani sanniti

Leggi l'articolo completo su Impresaitaliana.net

Michele Zullo, CEO diSpA: “I nostridevono poter andare fuori per ampliare i propri orizzonti ma avere anche la possibilità di tornare”Benevento. «I nostridevono poter andare fuori per ampliare i propri orizzonti e acquisire esperienze preziose, ma è fondamentale che abbiano tutti la possibilità di tornare. Devono rientrare formati e motivati a fare la differenza, perché solo così possiamo costruire unsolido per ile per le nuove generazioni».Così Michele Zullo, CEO diSpA cheha annunciato un nuovo progetto teso a sostenere italenti del territorio sannita investendo nella loro formazione e offrendo loro opportunità di crescita professionale.Con questa iniziativa si vuole dare aila possibilità di formarsi, a livello locale ed internazionale, per poi ritornare nel territorio con competenze innovative.