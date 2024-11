Cityrumors.it - Rolex rubato, rivenduto online: Ecco come l’influencer Ruzza ha fatto arrestare il ricettatore

Il ladro ha provato a vendere il prestigioso orologio al noto gioielliere milanese che, contattato dal proprietario, ha aiutato gli investigatori a rintracciare ilLorenzo, il noto imprenditore milanese, titolare di una gioielleria in via Cesare Battisti proprio nel capoluogo lombardo, molto attivo sui profili social dove conta di oltre 500mila followers, lunedì scorso è riuscito a farunche gli aveva proposto la vendita di un orologio della prestigiosa marca svizzera, risultato poi.Lorenzonoto imprenditore milanese – Citurymors.it Considerati da molti simbolo di lusso e prestigio, gli orologi divantano anche un eccellente potenziale di rivalutazione. Nei suoi quasi 120 anni di storia, la marca ginevrina ha prodotto molti modelli di lusso sportivi che oggi sono un punto di riferimento per intere categorie di orologi.