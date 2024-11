Inter-news.it - Regali per Natale? Arriva l’Inter Natale Collection: il catalogo!

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

Ilsta perre e inizia la corsa ai. Per i tanti tifosi delc’è un vantaggio: quello di poter scegliere i prodotti della grande Inter.CORSA AI– Ilsta perre e ovviamente inizia la corsa per accaparrarsi i migliori, senza pensarci all’ultimo. In aiuto per i milioni di tifosi delproprio la Inter: una nuova iniziativa del club con il lancio di tutta una serie di prodotti in tema natalizio. Questa la collezione parte da oggi e i vari prodotti disponibili sono contrassegnati dai simboli iconici del club, tra cui la vittoria del ventesimo scudetto con tanto di doppia stella cucita.diinaugura la sua Inter20242024 è un’opportunità assolutamente da sfruttare per idi