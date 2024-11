Ilrestodelcarlino.it - Raffica di furti in città: è allarme sicurezza

Non si placa l’ondata diche ormai da settimane sta investendo la spiaggia di velluto, i colpi sono stati messi a segno in diversi quartieri della: due nel quartiere dell’ex Piano Regolatore, uno nel quartiere Saline, due tentati colpi a Marzocca e l’ultimo è stato effettuato mercoledì pomeriggio in via Giotto, nel cuore del quartiere Cesanella. Il modus operandi dei malviventi è sempre lo stesso: si introducono negli appartamenti quando i proprietari sono fuori e lo fanno forzando la porta o in alcuni casi spaccando il vetro di una finestra. Ad accorgersi sono sempre i proprietari che una volta in casa, ritrovano l’appartamento messo sotto sopra dai ladri alla ricerca di denaro e contanti. Il bottino è ancora in corso di quantificazione. Nella zona dell’ex Piano Regolatore, ignoti hanno sottratto un borsello, che si trovava all’interno di un furgone, contenente diversi mazzi di chiavi, contanti, foto ricordo, caricabatterie ed altro.