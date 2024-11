Gamberorosso.it - Per favore, lasciatemi almeno il toast a 5 euro!

Leggi l'articolo completo su Gamberorosso.it

A Milano, la città dove anche l’aria sembra avere un prezzo premium, il– semplice connubio di pane, prosciutto e formaggio che abbiamo sempre considerato il salvacena o salvapranzo per eccellenza – ha subito una metamorfosi degna di un reality show culinario. Possiamo dimenticarci il classico spuntino da bar: ora ilè diventato un manifesto del lusso gastronomico. Prendiamo, ad esempio, il "Totost", frutto della mente creativa del panificatore Davide Longoni e dell’oste Giacomo Pavesi. Il loro- due fette di pane e il mondo dentro come dice il claim - che oggi potrebbe tranquillamente aspirare alla stella, sfoggia fette di pane artigianale, shokupan giapponese o Tronco San Francisco Style, e farciture d’élite come spalla cotta o stracchino di Contrada Bricconi o addirittura il caviale.