Bergamonews.it - Orientamento e sostegno giovanile al centro del progetto Azimut Cafè 2.0

Leggi l'articolo completo su Bergamonews.it

Nembro., ascolto e formazione per i giovani studenti bergamaschi che si trovano nella fase di transizione tra la fine della scuola dell’obbligo, l’università e il mondo del lavoro. Questi sono gli obiettivi principali del, che, dopo il successo dell’iniziativa sperimentata lo scorso anno a Nembro, si estende anche ad altri quattro comuni della Valle Seriana: Alzano Lombardo, Gandino, Gazzaniga e Vertova.“Il Comune di Nembro continuerà a essere l’ente capofila del, in continuità con quanto realizzato lo scorso anno – afferma Gianfranco Ravasio, sindaco di Nembro –. Durante la fase di progettazione iniziale, abbiamo istituito un tavolo di coordinamento con i partner precedenti, un luogo funzionale per la progettazione, la programmazione, l’organizzazione e il monitoraggio dei risultati in base ai bisogni dei giovani.