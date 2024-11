Gaeta.it - Nuovo sito io, EMA e tu: linee guida per affrontare il mieloma multiplo e la mielofibrosi

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un importante passo avanti nella gestione delle malattie ematologiche è rappresentato dal lancio del“Io, EMA e TU”. Questo progetto, evoluzione del precedente “Ile TU”, non solo si concentra sulma estende il suo raggio d’azione alla, offrendo risorse più complete e centrate sull’autogestione per i pazienti. Con la compagnia di un’innovativa narrativa, ilpunta a creare consapevolezza e supporto per chi si confronta con queste patologie.I temi centrali di io, EMA e tuIlè strutturato in modo da fornire due percorsi distinti di approfondimento, consentendo ai visitatori di esplorare in dettaglio ciascuna delle malattie. Questo approccio evita confusione e permette una fruizione mirata delle informazioni.