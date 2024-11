Romadailynews.it - Nuova Zelanda: azienda sanitaria trova in Cina un mercato stimolante

Shanghai, 08 nov – (Xinhua) – Preparando una mostra, incontrando partner locali e partecipando a conferenze, la recente visita del neozelandese Mahara Inglis ine’ stata un’esperienza intensa ma molto gratificante. In qualita’ di amministratore delegato del marchio neozelandese di salute cellulare MitoQ, Inglis si e’ recato inper partecipare per la seconda volta alla China International Import Expo (CIIE), in corso a Shanghai dal 5 al 10 novembre. “Il mio itinerario e’ stato programmato al minuto, dato che bisognava calcolare l’ora esatta per spostarsi da una sede all’altra del vasto centro espositivo”, ha dichiarato l’uomo. “Per fortuna ho le gambe lunghe”. MitoQ ha iniziato il suo ingresso nelcinese nel 2018 e ha partecipato alla CIIE per sei volte. Inglis ha definito la CIIE “un evento importante nel calendario”, in quanto e’ un’opportunita’ per presentare il marchio e approfondire le relazioni nelcinese e non solo.