Terzotemponapoli.com - Napoli, Rinnovo Meret: trattativa ancora in stallo

Leggi l'articolo completo su Terzotemponapoli.com

Ilcontinua a lavorare intensamente per ildel contratto di Alex, portiere azzurro la cui scadenza è fissata per il 30 giugno 2025. Nonostante le aspettative che ilpotesse essere ormai imminente, recenti sviluppi fanno emergere nuove incertezze. Le trattative sono infattiin corso, e al momento non si èraggiunto un accordo definitivo. L’auspicio è che entro il mercato di gennaio le parti possano trovare una soluzione, per evitare chepossa firmare con altri club a parametro zero già a partire dal 1° febbraio.: Le difficoltà nelle trattativeContrariamente a quanto emerso nelle scorse settimane, quando si parlava di ungià vicino, le ultime informazioni suggeriscono che il portiere e il club partenopeo sianolontani da un’intesa.