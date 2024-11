Mps | utile netto nove mesi sale a 157 miliardi +686%

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Milano, 8 nov. (askanews) – Mps chiude i primidell’anno con unpari a circa 1,57, in crescita del 68,6% su anno. Il risultatoammonta a 407 milioni nel solo terzo trimestre (da 827 mln del trimestre precedente). Le imposte sul reddito registrano un contributo positivo pari a 470 milioni (6 mln il contributo al 30 settembre 2023), imputabile principalmente alla rivalutazione delle DTA. A fine settembre, il Cet1 ratio fully loaded è in ulteriore miglioramento al 18,3%, con payout ratio al 75%, in crescita di 28 punti base trimestre su trimestre e largamente superiore ai requisiti normativi, sottolinea la banca. Il risultato operativo lordo deisi attesta a 1,64circa (+13,7%) grazie alla positiva dinamica dei ricavi (+8,3% a 3,03 mld), per la crescita sia del margine di interesse (+4,7%) sia delle commissioni (+10,7%), con un forte contributo del wealth management (+19,6%).