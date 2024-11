Lettera43.it - Morte di Liam Payne, tre persone accusate in Argentina

La procura di Buenos Aires ha iscritto treal registro degli indagati in merito alladi, 31enne ex membro degli One Direction deceduto nella capitaledopo una caduta dal terzo piano dell’albergo in cui alloggiava il 16 ottobre. Le accuse, come spiega la stampa locale, sono «abbandono di persona in stato di semi-incoscienza e successivamente deceduta» e «fornitura e facilitazione dell’uso di stupefacenti». Si tratta di un amico dell’artista, un dipendente dell’albergo Casa Sur e un potenziale spacciatore: i tre, secondo gli inquirenti, avrebbero fornito droghe al cantante britannico durante il suo soggiorno fra il 13 e il 16 ottobre. Secondo La Nacion, fra loro ci sarebbe Rogelio Nores, imprenditore locale molto vicino a, fra gli ultimi a vederlo vivo.