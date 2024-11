Thesocialpost.it - Milano, incendio in zona Duomo: il video della colonna di fumo che esce da una galleria

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 8 novembre, è divampato unnel centro di, nei pressi di piazza. Le prime informazioni suggeriscono che le fiamme siano partite da un’auto situata all’interno di un parcheggio sotterraneo inSan Babila. Ildenso e scuro è stato avvistato uscire da una griglia di ventilazione nel sotterraneo di corso Vittorio Emanuele, vicino all’incrocio con via Beccaria.Leggi anche: Morto Enrico Citterio, l’imprenditore dei salumi aveva 99 anniImmediatamente, diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per mettere in sicurezza l’area. Otto mezzi sono stati inviati dal Comando di via Messina per gestire l’emergenza e indagare sulle possibili cause del rogo. Il parcheggio sotterraneo è stato evacuato per precauzione, e l’interaè stata delimitata per garantire la sicurezza dei passanti e facilitare le operazioni di spegnimento.