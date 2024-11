Secoloditalia.it - Mattarella in Cina rilancia il dialogo culturale: no al ritorno a blocchi contrapposti. Xi: il presidente mio buon amico

Ilin visita nel Celeste Impero lo ha ribadito con chiarezza: quello tra Italia eè un «rapporto antico e intenso che continua a svilupparsi» e che, ha anche sottolineato il Capo dello Stato visitando a Pechino l’Istituto italiano di cultura, «continua a svilupparsi ed è molto importante per noi che si svolga in maniera costruttiva, positiva, fortemente collaborativa e questo è merito del lavoro che viene svolto da chi rappresenta l’Italia». Un sodalizio che affonda le radici nel tempo e che si è rinnovato nei «tanti ambiti di collaborazione discussi in occasione della terza riunione plenaria del Forumche – lo spero, ha rimarcato– daranno vita a iniziative che incentivino sempre più lo sviluppo di legami duraturi in ambito.Italia-: «Un rapporto intenso che continua a svilupparsi»Pertanto, ha aggiunto, «dispiegare pienamente il potenziale dei rispettivi patrimoni artistici e delle industrie culturali e creative – ha rilevato ilinalla presenza deldella Repubblica cinese Xi Jiping – contribuisce anche a rendere più solida la crescita economica.