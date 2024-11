Agi.it - L'esame del Dna riscrive la storia degli ultimi giorni di Pompei

AGI - Nel 79 d.C., il Vesuvio produsse una delle maggiori eruzioni della suaseppellendo la città romana die i suoi abitanti sotto uno spesso deposito formato da lapilli e ceneri. Moltiani furono uccisi dal crollo dei tetti dovuto al carico dei lapilli che cadevano da decine di chilometri d'altezza mentre altri, sopravvissuti a questa prima fase, trovarono la morte a causa dai flussi piroclastici che avvolsero e inglobarono i corpi in un compatto deposito di cenere, preservandone le fattezze. Lo studio dell'antico DNA estratto dai resti ossei, intrappolati nei famosi calchi realizzati colando il gesso all'interno dei vuoti lasciati da quei corpi, cambia lascritta a partire dalla riscoperta della città nel 1748. In una ricerca internazionale pubblicata su Current Biology, guidata dall'Università di Firenze, dall'Università di Harvard, dal Max Planck Institute di Lipsia, su istanza scientifica del Parco Archeologico di, le prove del DNA mostrano che i sessi e le relazioni familiariindividui non corrispondono alle interpretazioni tradizionali che erano state formulate.