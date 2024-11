Oasport.it - La nuova vita di Dominik Windisch: “Da allenatore comprendo cose che da giovane non accettavo”

Trasmettere la propria esperienza e metterla a disposizione dei giovani. È questo lo spirito guida del nuovo capitolo cheha deciso di aprire. Dismessi i panni di biathleta di altissimo livello nel 2022, ricordando i tre bronzi olimpici con le staffette e i tre podi mondiali con l’oro nella Mass Start di Östersund in una giornata di tregenda ancora nella memoria degli appassionati, il 35enne altoatesino si sta ritagliando un nuovo ruolo e di grande importanza nella costruzione del futuro del biathlon italiano. Ne abbiamo parlato con lui in quest’intervista a OA Sport.Che cosa fai in questo momento e qual è la tua posizione nella squadra italiana?“Quando ho smesso di gareggiare, ho lavorato praticamente subito con il comitato Südtirol da, avendo l’opportunità di formare le mie conoscenze in quest’ultimo biennio.