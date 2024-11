Ilfattoquotidiano.it - L’a.d. Cingolani prospetta lo scorporo della divisione, sciopero alle Aerostrutture (Leonardo)

I sindacati dei metalmeccanici Fim-Fiom-Uil hanno proclamato unodi due ore in tutti i siti di) per la giornata di lunedì 11 novembre. La mobilitazione segue le dichiarazioni dell’amministratore delegato Robertoche giovedì hato la possibilità di scorporare laspecializzata nella produzione di componenti aeronautica, fornitore anche di Boeing, Airbus ed Atr.“Siamo basiti ddichiarazioni dell’a.d. difatte durante la presentazione dei risultati finanziari del terzo trimestre!cresce per ordini e risultati e l’amministratore delegato vuole spaccare il Paese ipotizzando di scorporare il business diche soffre per le difficoltà di Boeing”, si legge nella nota dei sindacati.Il gruppo, favorito dalla corsa agli armamenti, ha annunciato risultati lusinghieri per i primi 9 mesi dell’anno.