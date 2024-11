La campionessa di kickboxing derubata a Termini recupera la borsa da sola | Mi sento Batman dalle forze dell’ordine nessun aiuto

Leggi l'articolo completo su Open.online

Ieri, 7 novembre, era stata all’anteprima di un film al cinema The Space di piazza della Repubblica, in zonaa Roma, quando si è accorta che lo zaino che aveva appoggiato a un muro poco più indietro non c’era più. Da quel momento è iniziata la disavventura delladiElena Pantaleo, palermitana del ’96, fatta di segnalazioni allee inseguimenti in monopattino. Poi il lieto fine: il recupero dello zaino e di tutti i suoi averi, cioè portafogli, pc, abiti: «In tutto avrei dovuto ricomprare cose per almeno 1.000 euro». La vicenda«L’incredibile storia di come hoto la miarubata». Così Pantaleo aveva iniziato sui social il racconto della sua serata. «In tutto questo ero vestita così», si mostrava nel suo abbigliamento costituito da tacchi e un blazer bianco.