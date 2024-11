Inter-news.it - Inter-Napoli, due dubbi: Inzaghi ragiona! Una buona notizia – CdS

Meno due a, oggi è già antivigilia del grande scontro di campionato tra seconda e prima della classifica. Simonedovràre su due, ma dall’Arsenal ha ricevuto anche una.ANTIVIGILIA – Cresce l’attesa per, il big match che decreterà chi tra nerazzurri e partenopei chiuderà da prima classificata in Serie A dopo dodici giornate. A San Siro, serata di gala perché si scontrano la prima della classe, ilcon 25 punti all’attivo, e la seconda con 24. La distanza è minima, la tensione alle stelle. Ieri, l’ha fatto lavoro di scarico, dopo le fatiche in Champions League con l’Arsenal. Dal punto di vista dell’infermeria, l’unico indisponibile rimane Carlos Augusto, che rientrerà dopo la sosta per le nazionali. Simone, in questi due giorni, dovrà sciogliere due: uno in fascia e l’altro in difesa.