Spazionapoli.it - Inter-Napoli, da Milano si sbilanciano: come San Siro accoglierà Lukaku e Conte

accoglieranno i tifosi dell’i due grande ex nerazzurri, ora al, Romelue Antonioin vista del big match di San? Dasi.Grande attesa aper il ritorno in campo della squadra azzurra, che sarà attesa dal big match di domenica sera contro l’. Il fischio d’inizio è in programma per domenica, alle ore 20:45, con i tifosi di fede partenopea che sono curiosi di scoprire quale sarà la reazione dei propri beniamini alla pesante sconfitta contro l’Atalanta nell’ultima sfida del campionato di Serie A.C’è anche curiosità per capireRomelue Antonio, grandi ex della serata, saranno accolti dal tifo di casa. Se ci sono pochi dubbi circa quello che succederà nei confronti dell’attaccante belga, che non si è lasciato nel migliore dei modi con l’a piazza nerazzurra, lo scenario non è chiaro invece per l’allenatore, che comunque resta una figura importante per la storia recente dell’