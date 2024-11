Inter-news.it - Infortunio Icardi, l’ex ringrazia l’Inter con un’inaspettata dichiarazione d’amore!

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

Il graveal ginocchio dello sfortunato Mauroavvicina a sorpresacapitano al. Ecco cos’è successo tra l’attaccante del Galatasaray e il club nerazzurro.TERRIBILE– È proprio vero che i colpi di scena non finiscono mai, e il mondo del calcio continua a regalarne a valanghe. L’ultimo proviene da Mauroe dalsquadra dalla quale sembra non essersi mai davvero separato. Ma per capire cos’è successo bisogna riavvolgere il nastro e tornare a ieri sera, quando l’attaccante argentino è stato colpito da un bruttissimonel corso di Galatasaray-Tottenham. Uscito in barella durante la sfida,capitano nerazzurro è apparso subito dolorante, preoccupando panchina e tifosi. Questa mattina, poi, la cattiva notizia arrivata dal comunicato ufficiale del suo club: rottura e danno al menisco del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.