Il sondaggio: cosa pensano gli italiani del Trump bis? Non piace neanche a destra

Roma, 8 novembre 2024 – No, glinon eleggono il presidente degli Stati Uniti. Eppure, l’attenzione che abbiamo prestato alla nottata elettorale americana, tra lunghe maratone televisive e dibattiti pubblici tra esperti, è paragonabile (se non superiore) a quella che siamo soliti riservare alle nostre elezioni Politiche ed Europee. Questo perché, a ragione o a torto, l’inquilino della Casa Bianca è percepito come il leader del Pianeta. Un Pianeta attraversato da conflitti e tensioni che spaventano l’opinione pubblica, che a sua volta affida timori e speranze proprio agli Stati Uniti e al loro ruolo di “garanti della stabilità internazionale”. Osservare il nostro Paese attraverso la lente delle elezioni americane, allora, può fornirci uno specchio e aiutarci a conoscere meglio le speranze e le preoccupazioni degli, oltre a evidenziare le contraddizioni interne a partiti e coalizioni.