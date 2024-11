Nerdpool.it - Il lancio di Pokémon Scarlatto e Violetto: Scintille Folgoranti punta al Guinnes World Record

Da oggi, 8 novembre, è disponibile la nuova espansione diTCG:. Per festeggiarne l’uscita, TheCompany International vuole conquistare ilS per l’unboxing più lungo in diretta (video), offrendo 24 ore ininterrotte di intrattenimento durante le quali, content creators provenienti da tutta Europa scopriranno le carte della nuova espansione.In, i giocatori possono continuare a scoprire straordinari-ex Teracristal Astrali, incluso Pikachu-ex con il suo potentissimo attacco, Fulmine di Topazio. La maratona di unboxing, che inizierà alle ore 13:00 di giovedì 21 novembre e terminerà alle ore 13:00 di venerdì 22 novembre, vedrà fan e streamer diprovenienti da Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Spagna impegnarsi nell’unboxing più epico delle loro carriere, con tante sorprese e prodotti speciali.