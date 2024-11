Nuovasocieta.it - Il circolo Mario Dravelli compie 70 anni ricordando il partigiano suo fondatore

Era il Primo maggio del 54 quando ilcomunista militanteinaugurò a Moncalieri,in via Praciosa 11, la Casa del Popolo che chiamò Aurora in ricordo dell incrociatore Leningrado. Per i 70 del, che ora porta il nome del suo infaticabile, è stato promosso un incontro fortemente sostenuto dal “bambino che parlava con Gramsci”, Michele Sabatino, autore del libro “Michelino. Un ragazzo di ruga incontra Gramsci”, che racconta l’originale viaggio politico, sociale e umano da Girifalco in Sicilia a Torino in cui l’autore dipinge uno spaccato di sogni e passioni di più generazioni, confrontandosi con Antonietta Fortunato, presidente della Fondazione. All’iniziativa, moderata da Melchiorre Melzio direttore del Mercoledì, è prevista la partecipazione del sindaco Paolo Montagna e degli ex sindaci Francesco Fiumara e Angelo Ferrero.