Ilfattoquotidiano.it - “I rapper ora vanno nei palazzetti o chiedono 100mila euro per una serata in discoteca. Milano è il far west ho paura ad uscire, se mi accoltellano?”: lo sfogo dell’imprenditore Steven Basalari

è popolare sui social sull’onda del milione di follower su TikTok e su Instagram, ma è anche figlio d’arte, il padre Mario infatti è stato il fondatore delle celebredi Brescia Number One.ha 32 anni e ha seguito le orme del padre nel campo dell’imprenditoria, dell’intrattenimento e delle discoteche. Intercettato da Il Corriere della Sera Brescia ha raccontato del suo rapporto con il mondo del rap, che ha conosciuto anche grazie alle sue attività sulle serate in. Ne ha due in gestione.“Tutti i cachet sono lievitati alle stelle, – ha rivelato – prima i 15miladi cachet per un cantante erano il tetto massimo mentre adesso sono la base di partenza. Si parte da 15mila e si arriva fino a: il rapporto non torna più per un imprenditore, anche se riempio un locale come il mio che può arrivare fino a 9mila presenze.