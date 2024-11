Ilgiorno.it - I movimenti migratori (interni ed esterni) stanno cambiando il Paese

Colombo Clerici* Il fenomenoo in Italia è sempre stato di grande rilevanza. Ilha un’antica tradizione di ondatee, seguite da significativi flussi di ridistribuzione interna. In base alla nuova mappatura effettuata da Istat, le Aree interne comprendono oltre 4mila comuni, il 48,5% del totale, nei quali vivono circa 13,3 milioni di persone. Si tratta di territori fragili nei quali i fenomeni demografici, come l’invecchiamento della popolazione e l’abbandono dei territori a causa delle migrazioni, sono esacerbati rispetto al resto del: perciò rischiano l’estinzione. Il flussoo dalle aree interne verso i centri urbani e l’estero: dal 2002 al 2023, le aree interne hanno visto un esodo di circa 3,5 milioni di persone verso i centri urbani, a fronte di 3,3 milioni dinella direzione opposta (perdita di quasi 200mila abitanti).