Guardiola non lascia intendere trattative imminenti su un nuovo accordo

2024-11-08 16:50:19 Ecco quanto riportato poco fa:Pepsembrava escludere la firma di uncontratto con il Manchester City durante l’imminente pausa per le nazionali, insistendo sul fatto che non aveva intenzione di incontrare i proprietari del club ad Abu Dhabi.Negli anni precedentiaveva concordato estensioni del contratto nel mese di novembre, ma ha detto “no” quando gli è stato chiesto se intendeva volare nel Golfo nelle prossime due settimane.Il catalano è in scadenza di contratto a fine stagione e non ha ancora indicato se prolungherà la sua permanenza di otto anni all’Etihad.La sua preoccupazione principale in vista della trasferta di questo fine settimana a Brighton è evitare le prime quattro sconfitte consecutive della sua illustre carriera manageriale.