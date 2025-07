Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2025 ore 15 | 25

Benvenuti a tutti gli automobilisti di Roma e del Lazio: ecco gli aggiornamenti sulla viabilità del 10 luglio 2025 alle ore 15:25. Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della regione Lazio, vi tiene informati su traffico e code per aiutarvi a pianificare al meglio i vostri spostamenti. Rimanete con noi per le ultime notizie e consigli utili, perché una buona partenza inizia sempre con un'informazione affidabile.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo con code per traffico intenso sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare altezza Selva Candida e più avanti tra cassie ABS Salaria poi traffico rallentato tra Laurentina e Appia in carreggiata esterna ricordiamo nella capitale per l'evento che si svolgerà il centro congressi la nuvola oggi e domani è predisposta la modifica alla viabilità per tutta la zona limitrofa modificato anche il servizio del trasporto pubblico con variazione di alcune linee bus e la chiusura della Stazione EUR Fermi della linea B della metropolitana infine proseguono fino al 6 agosto i lavori di riqualificazione alla stazione di Euclide della ferrovia regionale Roma Viterbo fino al termine dei lavori treni in direzione di Montebello transitano senza fermarsi la fermata è regolarmente effettuata invece dei treni in direzione di Flaminio tutto Grazie per l'attenzione da Marco Cilluffo e dalla redazione di Astral infomobilità ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio