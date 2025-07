Alessandra Amoroso incinta scherza sui look dei concerti | Questo tour me lo sto vivendo di pancia

Alessandra Amoroso, radiosa e in dolce attesa, scherza sui look dei concerti: “Questo tour lo sto vivendo di pancia”. La cantante non è sola sul palco: accanto a lei, c’è la sua piccola bimba che tra poche settimane verrà al mondo. Un momento di grande emozione e intimità che rende ogni esibizione ancora più speciale. Continua a leggere per scoprire come questa meravigliosa avventura sta trasformando il suo modo di vivere la musica e la maternità.

La cantante non si sta esibendo da sola in queste date del tour: sul palco con lei c'è anche la bimba che porta in grembo e che nascerà tra poche settimane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La gravidanza di Alessandra Amoroso e il suo tour - Alessandra Amoroso, amata cantante pugliese, si prepara a vivere una meravigliosa fase di dolce attesa mentre si appresta a tornare sul palco con un nuovo album.

Quando ha scoperto di essere incinta, il tour era già stato organizzato e Alessandra Amoroso ha deciso di non tirarsi indietro. “Come si dice dalle mie parti: ‘Addu rriu, mintu lu zippu’, cioè dove arrivo, lascio il segno. Poi si vedrà”, ha raccontato. Sta facendo il p Vai su Facebook

