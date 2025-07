Era in ospedale per un malore dopo un furto poi ha rapinato il bar

Il 9 luglio, una giornata drammatica ha sconvolto Viterbo: un uomo di 53 anni, residente nella Tuscia, inizia il suo calvario con un malore al Santa Rosa, seguito da un furto e una rapina al bar dell’ospedale, culminando con un episodio violento ai danni di una dipendente. La sua escalation di eventi termina con l’arresto, lasciando la comunità sgomenta di fronte a una sequenza di azioni tanto insospettate quanto preoccupanti.

Il furto, il malore, poi la rapina al bar dell'ospedale di Viterbo e il pugno alla dipendente. Tutto nella stessa giornata, finita con l'arresto del protagonista: un 53enne di Roma che vive nella Tuscia. Per l'uomo il 9 luglio è iniziato con un ricovero al pronto soccorso del Santa Rosa, dove. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: furto - malore - ospedale per - rapinato

Fermati per furto fingono malore, poi aggrediscono infermieri e carabinieri: arrestati due indiani - Due uomini indiani, arrestati per furto di alcolici in un supermercato, hanno escogitato un piano ingegnoso: fingere un malore per essere accompagnati in ospedale.