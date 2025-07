Gioca pulito fai la differenza anche al mare | al via negli stabilimenti balneari di Livorno la campagna di sensibilizzazione per la gestione dei rifiuti

Gioca pulito, fai la differenza anche al mare: a Livorno prende il via una campagna di sensibilizzazione negli stabilimenti balneari, promossa dal Comune e Aamps/Retiambiente. L’obiettivo è coinvolgere migliaia di bagnanti in pratiche di corretta gestione dei rifiuti, sia sulla terraferma che in acqua. Da luglio ad agosto, il personale dedicato sarà presente con info point e attività educative per rendere tutti protagonisti di un’estate più sostenibile e rispettosa dell’ambiente marino.

Arriva sugli stabilimenti balneari di Livorno l'info point del Comune e di AampsRetiambiente per sensibilizzare le migliaia di frequentatori ad una oculata gestione dei rifiuti prodotti nelle abitazioni, ma anche sul mare, e alla raccolta differenziata. Da luglio ad agosto, il personale. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

