Tenta la rapina e aggredisce gli agenti | arrestato un ventenne

Un tentativo di rapina si trasforma in un blitz delle forze dell'ordine: un ventenne tunisino, opposto alle autorità con violenza e resistenza, finisce in manette. Nei giorni scorsi, gli agenti del commissariato di Sesto Fiorentino hanno fermato il giovane per tentata rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Durante un episodio che ha messo alla prova il coraggio e la professionalità degli agenti, si è dimostrato ancora una volta quanto sia fondamentale l'impegno delle forze dell'ordine.

