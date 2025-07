Un weekend da assaporare tra cozze strozzapreti l' omaggio a De André e i buskers

Preparati a vivere un weekend indimenticabile tra sapori autentici, musica e cultura! Dai gustosi strozzapreti alle deliziose cozze, passando per omaggi a De Andrè e spettacoli dei buskers, Ravenna e la sua provincia si trasformano in un palcoscenico di eventi imperdibili. Un’occasione unica per scoprire il nostro territorio, divertirsi con tutta la famiglia e lasciarsi conquistare dall’atmosfera vibrante che rende questa città così speciale. Non perdere questa festa di emozioni!

Tutto pronto per un fine settimana ricco di appuntamenti a Ravenna e provincia, a cominciare dalla sagra degli strozzapreti, la festa della cozza, i Paw Patrol per i più piccoli, La Milanesiana e gli appuntamenti culturali nelle varie città. Cibo & vino Torna da venerdì a domenica al Molo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

