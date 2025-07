Microsoft 365 e Outlook down oggi 10 luglio problemi con mail e app | cosa sta succedendo

Oggi, 10 luglio, Microsoft 365 e Outlook stanno vivendo un guasto diffuso, lasciando migliaia di utenti italiani e internazionali senza accesso a email e servizi chiave. Improvvisi malfunzionamenti stanno causando disagi significativi, ma cosa sta realmente succedendo? Scopriamo insieme le cause di questa interruzione e come Microsoft sta lavorando per risolvere il problema, garantendo che la normalità torni al più presto.

Da qualche ora i software di Microsoft 365 non stanno funzionando bene. Migliaia di utenti segnalano problemi nell'utilizzo dei diversi servizi, compreso Outlook, il client di posta elettronica di casa Microsoft. Anche in Italia molti utenti stanno avendo problemi a usare la loro mail. 🔗 Leggi su Fanpage.it

