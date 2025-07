Scippano un anziano in stazione ma vengono beccati ore dopo

Una tranquilla giornata in stazione si è trasformata in un incubo quando due giovani egiziani hanno aggredito e derubato un anziano. Tuttavia, la loro impunibilità è durata poco: sono stati arrestati ore dopo, dimostrando che la giustizia non dorme mai. La sicurezza dei cittadini resta una priorità, e questo episodio conferma che chiunque pensi di sfuggire alle proprie responsabilità sarà presto scoperto.

Hanno preso di mira un signore anziano, per loro facile preda, lo hanno aggredito e derubato. Arrestati due giovani egiziani di 18 e 19 anni ritenuti responsabili di furto con strappo. Il 18enne è risultato irregolare in Italia, mentre il 19enne avrebbe precedenti di polizia. Agguato nella. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

