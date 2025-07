Grande Fratello quanto guadagna Alfonso Signorini | la cifra è da capogiro

Alfonso Signorini, volto imprescindibile del Grande Fratello, incassa cifre da capogiro che alimentano curiosità e discussioni tra fan e addetti ai lavori. Con un cachet stimato intorno ai 232mila euro per ogni edizione, il suo compenso rappresenta un vero e proprio investimento nel successo del reality. Ma quanto guadagna realmente? Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa intrigante cifra...

Il nome di Alfonso Signorini ormai da tempo al Grande Fratello. Il giornalista e conduttore infatti ha guidato numerose edizioni dello show, sia con concorrenti famosi che con concorrenti nip. E presto, secondo le ultime indiscrezioni, sarà nuovamente al comando del reality. Quando guadagna Alfonso Signorini con il Grande Fratello. Ma quanto guadagna Alfonso Signorini? A svelarlo è stato Gabriele Parpiglia che su X ha pubblicato un post in cui ha rivelato il compenso del presentatore per la conduzione del reality. Il giornalista ed esperto di gossip infatti ha smentito la notizia secondo cui sarebbe stato proprio Signorini a chiedere di dividere in due il reality, condividendo la conduzione con Simona Ventura. 🔗 Leggi su Dilei.it