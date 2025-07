Chi è Rodrigo Guirao Díaz l' attore che sostituirà Can Yaman nella serie Viola come il mare

L’attesa per la terza stagione di "Viola come il mare" è finalmente arrivata, e con essa, alcune sorprendenti novità. Dopo il ritorno di Francesca Chillemi nei panni di Viola Vitale, spunta un nome di grande rilievo: Rodrigo Guirao Díaz, che prenderà il posto di Can Yaman nella serie. Una scelta che ha sollevato molte curiosità e discussioni tra i fan, pronti a scoprire come si evolverà questa nuova avventura.

C'è più di una notizia dietro all'annuncio dell'arrivo della terza stagione di " Viola come il mare ". La popolare fiction di Canale 5 tornerà in onda con i nuovi episodi nel 2026. Francesca Chillemi tornerà a vestire i panni di Viola Vitale dopo avere dato alla luce il suo secondo figlio; per questo le registrazioni della nuova stagione sono slittate al prossimo inverno. La grande novità della terza stagione, però, è un'altra: l'addio di Can Yaman. L'attore turco lascia il ruolo dell'ispettore capo Francesco Demir e al suo posto arriva un nuovo personaggio interpretato dal Rodrigo Guirao Díaz. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chi è Rodrigo Guirao Díaz, l'attore che sostituirà Can Yaman nella serie "Viola come il mare"

