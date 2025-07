Grazie al mais ho ritrovato la fede nuziale che avevo perso 15 anni fa in una fattoria | l’incredibile storia di Wayne Corpew

Un ritrovamento che sembra uscito da un film: grazie al mais, Wayne Corpew ha ritrovato la fede nuziale perduta quindici anni fa in una fattoria. Una storia incredibile di speranza e perseveranza che dimostra come anche gli oggetti più preziosi possano tornare a casa dopo tanti anni. La vicenda di Corpew ci insegna che, a volte, la fortuna può bussare quando meno ce lo aspettiamo, lasciandoci senza parole.

Un ritrovamento insperato. Un uomo è tornato in possesso della fede nuziale che aveva perso quindici anni prima. Il protagonista della storia è il sessantunenne Wayne Corpew. "Sono tornato indietro nel punto in cui avevo trascinato l'albero e l'ho cercata, ma non c'era piĂą. Non sono piĂą riuscito a trovarla", ha raccontato l'uomo a People. Quindici anni fa, Corpew lavorava nella fattoria a conduzione familiare Joe's Trees di Newport. Era dicembre e l'uomo doveva consegnare un albero di Natale. Tagliato l'albero, si è accorto che la fede nuziale era sparita. "Il giorno dopo sono tornato e ho portato un metal detector.