il nome di deadpool cambia per sempre il suo fattore di guarigione

una nuova era per il personaggio, dove sfide più oscure e imprevedibili mettono alla prova la sua resistenza e il suo spirito. Un capitolo che rivoluzionerà il suo ruolo nel multiverso Marvel e catturerà l’immaginazione di fan e appassionati.

Il mondo dei fumetti Marvel sta vivendo un’evoluzione significativa con l’annuncio di eventi che proiettano i personaggi nel futuro, offrendo nuove prospettive e scenari inediti. Tra queste, spicca la trasformazione di uno dei più iconici anti-eroi, Deadpool, in un’inedita versione zombie chiamata “Undeadpool”. Questo cambiamento rappresenta una svolta drammatica nella narrazione, segnando la fine del suo potere di guarigione e introducendo un’epoca oscura per Wade Wilson. la trasformazione di deadpool: da eroe a zombie. il ‘fattore di morte’ di Wade finalmente si fa sentire. Deadpool non è mai stato un mutante, cosa che potrebbe spiegare perché il suo potente fattore rigenerativo ha iniziato a deteriorarsi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it